Solen sken över Skåne under dagen och temperaturen höll sig mellan 3-5 plusgrader. Under kvällen sjunker dock temperaturen till minus under hela natten.

– Det blir risk för frosthalka i hela Skåne, säger Maria Jönsson, meteorolog vid SMHI.

Under veckan blir det varannandags-väder för under tisdagen blir det lite mildare och regn. Kylan återvänder dock på onsdagen.

– Och i helgen kan vi förbereda oss på lägre temperaturer.