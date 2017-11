26 nya akter klara till Sweden Rock

Sedan tidigare har arrangörerna av Sweden Rock Festival avslöjat att Iron Maiden, Ozzy Osbourne och Heavy Load kommer till Norje nästa sommar.

Nu släpps 26 akter till. Judas Priest återkommer och brukar vara högt upp på besökarnas önskelistor.



Helloween tar sin ”Pumpkins United”-turné till festivalen och Stone Sour spelar också.

Klara för festivalen är även Kreator, Tarja, Vixen, Pretty Maids, Doc Holliday, Primordial, Joe Lynn Turner, Suffocation, Nazareth, Rotting Christ, Pop Evil, Nocturnal Rites, The 69 Eyes, Cyhra, Bullet, The Mick Clarke Band, Pist.On, F.K.Ü., Circus Maximus, The Quill, Lugnet, The New Roses och Junkyard Drive.



Därmed är 29 av totalt 80 akter presenterade. Fler artister kommer att utannonseras i takt med att de blir bekräftade.



Sweden Rock Festival arrangeras i Sölvesborg den 6-9 juni.