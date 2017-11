Handbollen levererar i fotbollens skugga - ikväll toppmöte i Höör

Spådde att Hammarby skulle skrälla i Lund och i sanningens namn var det inte långt borta, delad poäng efter att Fahlgren kvitterat i slutsekunden men Hammarby kunde fått med sig båda om laget vårdat bollen bättre i slutskedet. Nu är det visserligen inte Bajens melodi att spela säkert och att vårda boll men lite mer kyla i slutdelen av matcherna hade förmodligen inneburit fler poäng för Kalle Matsson och Hammarby. Har inte koll på exakt hur många matcher som avgörs i slutsekunderna där Bajen är inblandat men känslan är att Hammarby spelar fler jämna matcher än något annat lag i Handbollsligan. Nu har de spelat tre oavgjorda matcher på raken, händer inte så ofta.

***

HK Malmö gjorde processen kort med Guif men avslutningen på matchen är anmärkningsvärd. HKM ledde med 27-16 med 10 minuter kvar att spela.

Slutresultat 27-24.

8-0 till Guif sista 10 alltså.

***

Jämn, rolig, fartfylld och spännande. Lagen var i ledning vars tre gånger under matchens gång och på läktarna gick de så kallade ”klapporna” varma med hjälp av 2 200 entusiastiska supportrar. Snackar förstås om AHK mot IFK i går kväll där IFK Kristianstad vunnit åtta av lagens senaste tio möten. Nu tror jag att just detta mentala övertag var det som avgjorde för denna matchen skulle kunnat sluta hur som helst. Mål på straffen i slutet vid 24-25 och matchen hade förmodligen gått till AHK:s fördel. Små marginaler i en match som dömdes av Mirza Kurtagic och Mattias Wettervik och som höll en jämn och bra nivå. Vars en utvisning i en så här tät match är snudd på rekord men domarna gjorde det bra och stod pall för trycket under hela matchen.

***

I kväll spelas det en viktig match i Höör. Hemmalaget H65 tar emot ett något vingbrutet Kristianstad HK och känslan är att detta kommer bli en tät historia. Låt oss hoppas på det.

Tjing