Simon Möller och H65 blev veckans utropstecken

Vi börjar med Handbollsligan. Jag flaggade tidigt om att Sävehof mot Ystad skulle bli en rysare - och vilken match de bjöd på! Det blev ett drama in på självaste mållinjen där en något oväntad matchhjälte fick huvudrollen. Simon Möller, tredjevalet på målvaktssidan (efter Per Sandström och Anton Hagvall) fick förtroendet att komma in när matchen stod och vägde och förutom att rädda en straff så knep han han även matchens sista skott av självaste Kim Andersson. Sävehof vann med 29-28 och glädjen och känsloyttringarna i Partille Arena blev riktigt rolig fredagsunderhållning i soffan. Här är idrotten fantastisk.

Att Redbergslid skulle köra över OV Helsingborg var väntat. Om man doppar näsan i protokollet så är det Markus Thorbjörns sju mål på åtta skott i RIK och Linus Nilssons 12 mål för OV är vad som sticker ut. Kul även att en ny ”Nollnolla” fick göra sitt första mål på elitnivå, grattis Simon Thorbjörnsson i RIK.

Trots att Guifs målvakter tillsammans fick ihop endast åtta räddningar så vann Guif igår mot Hammarby. Ser nu allt mer ut som att Bajen, Ricoh, Skövde och Aranäs blir de lag som kommer att slåss och platserna 9-12. Svårt att se att något av dessa lag skulle kunna blanda sig i slutspelsdiskussion då avståndet upp till lag åtta växer för varje omgång. Lite trist och oroväckande, tycker jag.

***

SHE har nu uppehåll i en dryg månad men tre lag var i helgen fullt upptagna med spel i de olika Europacuperna. Först och främst ett stort fett grattis till H65 Höör som på bortaplan mot Metzingen lyckades vinna och därmed kvalificera sig för gruppspel i EHF-cupen där de kommer att ställas mot tufft motstånd - vilket som. Lottning torsdag denna veckan men frågan är var H65 kommer att få spela sina hemmamatcher? Nu har helt plötsligt EHF ändrat på sina krav hur en arena ska se ut för matcher av denna dignitet. Lite märkligt är att för bara ett halvår sedan så fungerade det alldeles utmärkt att arrangera final i Challenge Cup i exakt samma hall som nu EHF dömer ut. Kraven som EHF har är:

* Arenan måste ta 1000 åskådare.

* Golvet måste vara 40 x 20 meter och ”rent”, bara handbollslinjer alltså.

* Det ställ också krav på omklädningsrum och näten bakom målen, här uppfyller in sporthallen kraven.

I Challenge Cup lottades Kristianstad HK mot Azeryol HC från Baku i Azerbajdzjan. Lång resa för KHK men ser man till historiken ska man nog reda ut detta.

Boden får åka till Gran Canaria för att spela sin åttondel. Rocasa blir en svår nöt för Per Johanssons Boden att knäcka. De pressade förra årets vinnare i Vhallenge Cup, Lokomotiva Zagreb, i kvartsfinalen där Zagreb med nöd o näppe vann dubbelmötet med 52-50. Zagreb som senare vann hela turneringen genom att i finalen vinna mot Höör H65.

***

IFK Kristianstad var i Polen för back to back-möte med Wisla Plock i Champions League. Att det skulle bli betydligt svårare än på hemmaplan förra helgen, det var inte så svårt att räkna ut. Men, IFK spelade bra i 50 minuter och hade Polackerna i den berömda säcken - men glömde knyta till. Ängsligt och tafatt räddade man oavgjort till slut men kunde lika gärna blivit förlust om inte domarna agerat petnoga vid sista kastet. Otroligt i mitt tycke men det tar vi en annan gång.

***

Två matcher som gick samtligt var Veszprém mot Paris och Vardar mot Barcelona. Förmodligen dessa fyra lag som kommer att sammanstråla i Köln i juni när Final-4 ska göras upp. Att döma av det man såg i helgen så ligger Paris bra till för ett finalmöte mot Vardar. Paris övertygade i Ungern och evigt unge (41 år) Thierry Omeyer var fullständigt fenomenal mellan stolparna och var starkt bidragande orsak att PSG tog med sig bägge poängen från Ungern. Noterbart är att mittnian i Veszprém, Mate Lekai, var sjukt bra. Mate ser ut som allt annat än ett fullblodsproffs i handboll men skenet bedrar, stundtals gjorde han lite som han ville mot Karabatic och grabbarna. Vardar vann övertygande mot Rhein.-Neckar Löwen trots att Andreas Palicka gjorde en stormatch i målet. Borozan och Kristopans visade än en gång att man förmodligen har CL:s starkaste skytte på vänster- och höger nio.

***

I veckan samlas damlandslaget för matcher mot Danmark i en förberedelse till kommande VM som spelas i Tyskland 1-17 december. Så här ser programmet ut för tjejerna.

UPPLADDNINGEN

21 november: Samling i Trollhättan

24 november: Resa till Fredrikshamn

25 november: Match mot Danmark i Arena Nord, Fredrikshamn (16.10)

26 november: Resa till Trollhättan

27 november: VM-genrep mot Danmark i Arena Älvshögsborg, Trollhättan (19.15)

30 november: Resa till Tyskland

VM I TYSKLAND 1–17 DECEMBER

Gruppspelet spelas mellan den 2-8 december i Bietigheim-Bissingen. Samtliga matcher spelas i Egetrans Arena.

2 december: Polen (18.00)

3 december: Ungern (18.00)

5 december: Tjeckien (18.00)

7 december: Argentina (18.00)

8 december: Norge (20.30)

Tjing.

Källa: handbollskanalen.se