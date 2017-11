Tiotal nya gränskontrollanter till Malmö Airport

– Vi baserar vårt behov av personal på antalet flyg som trafikerar Sturup och i vis mån även flygplatsen Växjö. Trafiken i Växjö är ganska konstant, i Sturup ökar jättemycket under sommarhalvåret från tidig vår och in på hösten. Där känner vi att vi har för lite personal just nu, säger Thommy Brännström, sektionschef på gränspolisen Malmö Airport.

Gränspolisens personal på flygplatsen har som huvudsakligt uppdrag att sköta gränskontrollen för de flyg som inte är kommer från Schengenländer. Kravet man har, är en hundraprocentig gränskontroll. Detta görs bland annat genom att gränskontrollanterna tittar på pass, frågar om anledningen till besöket i Sverige och kollar om de resande har tillräckligt med pengar med sig.

Malmö Airport är den flygplats i landet där flest passagerare avvisas och det rör sig om ett tiotal personer i veckan. Det handlar i huvudsak om personer som kommer med flyg från Balkan, säger Thommy Brännström på gränspolisen.

– De senaste två åren i vart fall så ser vi en liten, men ändå stadig, ökning på årsbasis av de människor vi måste avvisa, säger han.