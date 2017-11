Efterlängtad seger för Malmö Redhawks

Malmö vann borta mot Färjestad med 1-2. Då bröt laget en tre matcher lång förlustsvit.



Det kan Redhawks tacka målvakten Oscar Alsenfelt för.



Efter en mållös första period började puckarna att trilla in i den andra. Malmö gick upp i en 2-0-ledning, men Färjestad fick med fyra minuter kvar av perioden in en reducering när Martin Johansson lyckades lirka in pucken mellan benen på Oscar Alsenfelt i Malmö-kassen.



Färjestad som hade gjort smått otroliga 19 mål på de fyra senaste matcherna fick i inledningen av tredje perioden ett gyllene tillfälle att kvittera. Andy Miele stod för en mindre vacker tackling bakifrån på Färjestads Linus Persson och fick matchstraff. Färjetsad fick också chansen att spela fem mot fyra under fem minuter, men utan lycka.



Färjestad fortsatte att styra matchen och pressade på för en kvittering. Men Malmö hade tur att Alsenfelt, som hade varit bänkad i fyra raka matcher men nu var tillbaka, i målet hade en bra dag. Han spikade igen och vägrade att släppa något förbi sig.