Körskolelektioner billigast i Skåne

Snittpriset för en körlektion i Sverige är 12 kronor per minut enligt Transportstyrelsen. Men vissa trafikskolor sticker ut. Från 8,75 per minut vid en i Skåne, till 18 kronor per minut som en trafikskola tar i Jönköpings län.

Även när det gäller snittpriset för en 40-minuterslektion ligger Skåne län lägst medan Jönköpings län ligger högst.

– Skillnaden i pris mellan ytterligheterna är ju stor, men den stora gruppen ligger rätt homogent mellan 10 och 14 kronor per minut, säger utredaren Thomas Fahlander.

Orsakerna till prisskillnaderna har myndigheten inte tittat närmare på, men tanken är att Transportstyrelsen ska kunna använda informationen för att eventuellt se över reglerna framöver.

– Sedan kan även branschorganisationer och beslutsfattare använda den här rapporten. Dessutom kan allmänheten få en uppfattning om vad en körlektion kostar i snitt i ens eget län, säger Thomas Fahlander.