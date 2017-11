Låtskrivare, producent och så Kikki Danielsson – 2018 års skånska Mello-deltagare

65-åriga Kikki Danielsson deltar i första deltävlingen i Karlstad och hon har skrivit låten tillsammans med Sulo Karlsson.

John Lundvik framför låten "My turn" han har tidigare medverkat i Melodifestivalen men då som låtskrivare. Han har en bakgrund som idrottare. Producent till låten är Pontus Persson från Kristianstad.

"For you" med Mariette. Detta är tredje gången hon är med i Melodifestivalen. Hon gick till final 2015 och 2017, och hamnade som bäst på en tredjeplats. Jörgen Elofsson, låtskrivaren från Ängelholm, har skrivit låten. Han har varit verksam i studion Cheiron och har skrivit låtar till Britney Spears och Kelly Clarkson. Jörgen Elofsson har tidigare sagt till P4 Kristianstad att Melodifestivalen inte är något för honom.

– Tröttnade på att säga nej, svarar han på sms när P4 Kristianstad ställde en fråga till hans deltagande i nästa års festival.

Livsnjutaren Edward Blom har nämnts som en av artisterna i årets Melodifestival skriver TT. Det har även Kikki Danielsson, Kamferdrops - och Carola. Han blev till en oväntad sommarplåga när gruppen Tonsatt använde hans glada utrop till låten "När man festar festar man". Aftonbladet skriver att Blom nu går vidare på artistspåret och deltar i Melodifestivalen nästa år.

Enligt Aftonbladet ska också melloveteranen Jessica Andersson ställa upp i tävlingen för sjunde gången. Även musikalstjärnan Emmi Christensson, soulsångerskan Emilia Mitiku och Johanna "Dotter" Jansson sägs vara de senaste tillskotten, liksom rapparen Moncho och 15-årige stjärnskottet Elias Abbas.

Tidigare har tidningens källor även nämnt bland andra Jonas Gardell och Kamferdrops.

"Vilda rykten" gör också gällande att Carola är sugen på en comeback. Senast stjärnan deltog i tävlingen var 2008 tillsammans med Andreas Johnson.

Programledare blir artisten David Lindgren. Förra året ledde han tävlingen tillsammans med Hasse Andersson och Clara Henry, men i år är han ensam om jobbet. Årets tävling regisseras av skådespelaren och regissören Sunil Munshi.

På Svtplay kan du följa direktsändningen och här kommer Melodifestivalen att dyka upp.

Livsnjutaren Edward Blom gör debut i Melodifestivalen och tävlar med låten "Livet på en pinne".

Benjamin Ingrosso deltar med egen låt och medverkade senast med Good Lovin i Melodifestivalen 2016. Han har också varit med i Lilla Melodifestivalen.

Sigrid Bernson, 28, dansare som varit med i Let's Dance och vunnit två gånger. Har även släppt musik själv.

Margret debuterar i Melodifestivalsammanhang med låten i "In My Cabana" och har tidigare tävlat för Polen.

Samir & Viktor tävlar för tredje gången i Meldifestivalen. De har tidigare lärt oss att ta en groupie och bada nakna med sina bidrag. I år ska de lära oss att shuffla.

Det finns en väg – Jonas Gardell, Tidigare Melloprogramledaren Jonas Gardell

Liamoo uppträder i Göteborg med låten "Last breath" - det är hans debut i Melodifestivalen.

Martin Almgren, lastbilschauffören som vann Idol 2015 gör Melodifestivaldebut.

Ytterligare en debutant: Dotter är inte på plats på presskonferensen men kommer att uppträda med låten "Cry".

Moncho är Ramón Monserrats artistnamn. 29-åringen är en del av raptrion LöstFolk men ställer upp i Melodifestivalen som soloartist.

Mendez, nyligen borgmästarkandidat i Chile är tillbaka i Melodifestivalen – 2002 och 2003 medverkade han i tävlingen men har alltså även försökt sig på en politisk karriär.

Och så en debutant till! Ida Redig, som albumdebuterade 2010. Hon deltar med en låt som hon varit med att skriva själv.

Kalle Moraeus är tillbaka i Melodifestivalen återigen har han med sig Orsa Spelmän.

Barbi Escobar gör sin debut i Mello och har bland annat varit förband åt Black Eyed Peas. Låten heter "Stark", som hon är medskrivare till.

Artisten och läraren Felicia Olsson uppträder med "Break that chain" - hon får en revansch i Melodifestivalen, senast uppträdde hon 2013 "Make me no 1".

Dansbandet Rolandz, som kommer i superhjältekostymer på presskonferensen, kommer att debutera i Melodifestivalen med Robert Gustafsson i spetsen

Mitt Paradis Elias Abbas – endast 15 år – En debutant från Rinkeby som vill vara en motpol mot de hårda rapparna.

Emmy Christensson med Ikarus. Hon är musikalartist, bland annat varit med i "Phantom of the opera", som hon spelat 500 gånger och hon har även turnérat med Peter Jöback.

Olivia framför "Never Learn". 19 år, från Göteborg, kompletterar musiken med att plugga till fysioterapeut.

Deltävlingarna:

3/2 Deltävling 1 – Karlstad

Renaida Braun

Benjamin Ingrosso

Edward Blom

John Lundvik

Kikki Danielsson

Sigrid Bernson

Kamferdrops

10/2 Deltävling 2 – Göteborg

Stiko Per Larsson

Samir och Viktor

Mimi Werner

Jonas Gardell

Margaret

Liamoo

Ida Redig

17/2 Deltävling 3 – Malmö

Mendez

Barbie Escobar

Dotter

Moncho

Jessica Andersson

Kalle Moraeus

Martin Almgren

24/2 Deltävling 4 – Örnsköldsvik

Oliva Eliasson

Elias Abbas

Felix Sandman

Rolandz

Felicia Olsson

Mariette

Emmi Christensson

3/3 Andra chansen – Kristianstad

10/3 Final – Stockholm