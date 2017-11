Konferens ska öka bostadsbyggandet i Skåne

För fjärde året hålls idag konferensen Skånskt bostadsforum, där bland annat Region Skåne och länsstyrelsen möter aktörer i bostadsbranschen för att diskutera hur fler bostäder ska kunna byggas.

– Syfter är att samla aktörer för att se till att bostadsbyggandet i Skåne ökar, säger Jessica Ulfgren, projektkoordinator på enheten för samhällsplaneringen på Region Skåne.

Boverket menar att Sverige behöver 700 000 nya bostäder de kommande åren. Åsikterna om hur många av dem som ska hamna i Skåne går isär.

– I vår regionala utvecklingsstrategi säger vi att det ska byggas 6000 bostäder per år. Länsstyrelsen har räknat ut att det behövs 7000, just nu ligger vi på 5-6000 per år, säger Jessica Ulfgren.

Men den stora frågan är hur bostäderna ska byggas, och för vem.

– Vi börjar få en tudelad bostadsmarknad mellan de som har råd och de som inte har råd. Hur ska vi bygga bostäder för de som inte har råd är den stora frågan idag, säger Jessica Ulfgren.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) kommer delta på konferensen.