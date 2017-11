Fredricson och All in prisade

På onsdagskvällen hyllades årets höjdpunkter och händelser inom hästsporten, då det var dags för Ryttargalan 2017 i Stockholm.

Vitabybon Peder Fredricson, Österlens Ridklubb, vann flera priser. Bland annat fick han ta emot priset Årets bragd:

"Silverhjälten från OS gick ”All In” igen, svarade upp mot skyhöga förväntningar och bärgade EM-guld inför en andlös hemmapublik! Ett makalöst triumftåg och en bragd som tänder drömmar för en hel ridsportnation! Peder Fredricson är den tredje ryttaren i EM-historien som kopplat greppet om mästerskapsledningen från start till mål."

Han prisades även som en del i det svenska hopplandslaget i kategorin Årets prestation för EM-silvret i laghoppning.



Årets häst blev Fredricsons häst All in:

"Beväpnad med vingar fortsätter ”Allan” att flyga på hög höjd och in i svenska folkets hjärtan. En häst med exceptionella kvaliteter som i kombination med Peder Fredricson skapar magi och gräver guld. I EM höll H&M All In ledningen från start till mål. Så ska ett guld tas!"

Årets ridskolehäst blev Sickan från Österlens RK.