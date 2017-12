Drömmer om klassrum i växthus

Sedan 2013 arbetar förskolan Utsikten vid Brösarps skola efter Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik. Det innebär bland annat mycket friluftsliv, utevistelse och upplevelsebaserat lärande.

Det här handlar inte om att vi ska vara ute i ur och skur, utan det är sunt förnuft.

Nu är hela skolan, F-6, på gång att bli I ur och skur-skola, berättar rektorn Ann-Kristin Montán.

- Just nu går all lärarpersonal sin I ur och skur-utbildning, grundutbildning. Vi har våra två sista dagar nu måndag tisdag, sedan är all personal utbildad.

I ur och skur-pedagogiken ska därefter införas successivt i årskursena.

- Vi kör det underifrån, men januari 2019 ska hela Brösarps skola vara I ur och skur, säger Ann-Kristin Montán.

Så erfarenheten av förskolan har gjort att ni vill gå vidare?

- Ja det var min vision från början när vi startade I ur och skur på förskolan, att jag vill ha in det även i skolan, säger hon.

Det finns idag 189 förskolor och pedagogisk omsorg i landet, samt fyra fritidshem, som arbetar efter Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik. Däremot än så länge bara sju grundskolor.

Två av dem finns i Skåne: I Ur och Skur Skabersjöskolan i Svedala kommun och I Ur och Skur Statarlängan i Klippans kommun. Bägge är fristående skolor, och Brösarp ser därmed ut att bli först ut som kommunal I ur och skur-skola i Skåne.

Friskare lärare och barn, att barnen rör sig mer och att även vanor grundläggs så att man fortsätter att röra sig ute även fortsättningsvis i livet, är några fördelar som Ann-Kristin Montán hoppas på med I ur och skur-pedagogiken.

- Men det här handlar inte om att vi ska vara ute i ur och skur, utan det är sunt förnuft, säger hon.

Och det finns drömmar - en utvecklingsgrupp i byn har skissat på ett växthus som är i form av en kupol, berättar rektor Ann-Kristin Montán.

- Det skulle vara ett uteklassrum, alltså ett klassrum med odling där man kan uppleva det i verkligheten och inte sitta och läsa om det i en bok eller slå upp i datorn. Och i anslutning till det ett utekök. Blir det verklighet så är det nog ett lyft för alla, säger hon.