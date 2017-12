Malmö jagar seger mot målsnåla Örebro

Inför matchen har hemmalaget bara släppt in 56 mål under säsongen – bara två lag har släppt in färre. Desto värre är att Örebro bara gjort 55 framåt, tredje sämst i serien.

Malmö Redhawks kommer från en uppmuntrande seger mot Frölunda i helgen och hoppas att formen hos Rhett Rakhshani och Andy Miele håller i sig. Nordamerikanerna har varit glödheta de tre senaste matcherna, med fem respektive fyra poäng.