Fyra elvaåringar ska fira jul i Brasilien

Under hösten har en grupp elva- och tolvåringar i och runt Helsingborg, träffats varje vecka med ett alldeles speciellt syfte, nämligen att förbereda sig för att resa på fredsutbildning i Brasilien under jul och nyår. Daniel Hasselqvist, den enda i gruppen som hunnit fylla tolv, har en klar bild av vad han kommer att få lära sig under lägret med barn från tolv andra länder.

– Vi kommer nog lära oss hur vi alla är lika mycket värda, och så kommer vi göra en massa aktiviteter och sånt, säger han.

Flera av barnen känner andra som tidigare varit i väg på samma sätt.

– Jag har två äldre syskon som har varit i Brasilien på just ett sådant här läger. De har berättat att de lärde sig väldigt mycket och att det var väldigt kul, säger Anna Gatmon.

Stor del äventyr och många nya vänner från andra delar av världen är vad barnen förväntar sig av de dryga tre veckorna. Och så klart, lite nervöst kan det också kännas att lämna sina familjer under jul och nyår.

– Jag tycker det ska bli läskigt men väldigt roligt, säger Anna Gatmon.

För föräldrarna är det också förstås en utmaning att släppa i väg sina telningar till andra sidan jordklotet. Men My Hennigor, mamma till Alva, kan inte vara mer förberedd.

– Jag var själv på ett CISV-läger när jag var elva och vet hur roligt det är, säger hon.