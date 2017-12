Teknisk undersökning försenas av säkerhetsskäl

Tekniker kommer därför att diskutera med byggnadsingenjörer hur man går vidare i morgon onsdag.

På grund av detta har polisen inte kunnat slå fast vilka bilar som påverkats av branden, och därför är ju inte heller bilarnas ägare informerade av polisen som hoppas de besked så fort de kan.

Maria Ragnevad är hållbarhetschef på Kunskapsporten som hyr ut lokalerna som ligger över garaget, som i sin tur ägs av Hässleholms kommun.

– Givetvis är vi ju angelägna om att återställa fastigheten så fort som möjligt, och att våra hyresgäster ska kunna komma in i sina lokaler så fort det bara går. Just nu väntar vi ju på att polisavspärrningarna ska släppas i fastigheten så att vi kan komma in och besiktiga de konstruktiva skadorna som har skett på bjälklagret, säger hon.

I fastigheten ovanför garaget finns flera mindre verksamheter och företaget Bombardier som bland annat sysslar med tåg- och flygproduktion. De kommer inte att kunna använda sina lokaler på åtminstone en vecka, utan personalen arbetar hemifrån. Dessutom måste ventilation och kylanläggning åtgärdas på deras arbetsplats.

På lördagen och söndagen anhölls två män på 26 respektive 34 år på sannolika skäl misstänkta för mordbrand.