Organisationer oroliga för hiv-arbete nästa år

– Just nu är vi lite i limbo, eftersom vi har lämnat in en ansökan till Folkhälsomyndigheten i slutet av november, och vi väntar på besked ifall vi får igenom de projektmedel som vi ansökt om. Vi vet inte hur läget kommer att se ut under 2018, säger Sara Alfredsson, ordförande för RFSU Malmö, Riksförbundet för sexuell upplysning.

Inför i år beslutade regeringen att halvera bidragen till det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Beslutet motiverades med att ansvaret egentligen ligger på landsting och regioner. Frivilligorganisationerna, som sköter mycket av arbetet, slog larm, och till slut sköt Region Skåne till pengar som en engångssumma.

I år är det nya att verksamheterna söker pengar direkt från Folkhälsomyndigheten, och först den här veckan får myndigheten besked av regeringen hur mycket pengar som ska fördelas. Även om organisationerna till slut beviljas pengar, så blir det ett glapp vid årets början.

– Vår förhoppning är att Region Skåne antingen skulle ta ett långsiktigt ansvar för de här frågorna, eller att de gör som förra året och skjuter till pengar under den period som vi inte vet om vi har någon finansiering för att se till att vi i alla fall inte behöver lägga ner verksamheten, säger Sara Alfredsson.

Vad har ni fått för svar från regionens politiker?

– Vi har uppvaktat dem vid flera tillfällen under hösten för att prata långsiktiga planer, och vi får inga svar alls.

RFSU Malmö jobbar främst med att utbilda personal som möter till exempel ensamkommande ungdomar, personer som bor på LSS-boenden och unga på institutioner. Organisationen är bara en av flera som oroar sig inför kommande år. Lunds Studenters Projekt Sex, som i drygt 25 år bedrivit förebyggande arbete kring sexuell hälsa bland studenter, har skrivit brev till regeringen och Folkhälsomyndigheten och vädjat till regionen om att hjälpa till. Även Studenthälsan vid Malmö högskola har larmat.

– Det skapar en osäkerhet hos de anställda som inte vet om de har uppdrag efter årsskiftet, och det i sin tur är en ohälsosam arbetsmiljö men det gör också att vi inte kan planera för framtiden. Vi kan inte svara ja eller nej, när verksamheter hör av sig till oss för kompetenshöjande insatser, för vi vet helt enkelt inte vad vi kommer att göra till våren, säger Sara Alfredsson.

Enligt henne skulle det få stora konsekvenser för Skåne, om RFSU Malmö skulle bli helt utan pengar, eller om väntan på medel skulle bli så lång att verksamheten måste läggas ner.

– Det betyder i vårt fall att yrkesverksamma som möter de absolut mest riskutsatta unga och unga vuxna inte kommer att få stöd i hur de kan arbeta med frågor som rör sexuell hälsa eller hiv-prevention eller prevention av andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Senare i dag svarar styrande regionpolitiker på kritiken.