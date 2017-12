Nyanlända HBTQ-personer mest utsatta

P4 Malmöhus har tidigare berättat om den homosexuelle man som ska ha utsatts för homofobiska trakasserier och hotfulla uttalanden under en kurs i samhällsintroduktion anordnad av Malmö stad.

Mannen är långt ifrån ensam om sin historia, det menar Monica Collins, ordförande i RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, i Malmö. Enligt henne är utsattheten bland nyanlända HBTQ-personer ett stort problem.

– Det händer hela tiden, vi hör från folk hela tiden att de behöver hjälp. De vill flytta från otrygga boenden till skyddade boenden, säger Monica Collins.

Malmöfallet, där en homosexuell nyanländ man ska ha utsatts för homofobi under sin kurs i samhällsintroduktion, utreds just nu av Diskrimineringsombudsmannen. Detta efter att mannen uppmärksammat RFSL som i sin tur tog kontakt med Malmö mot diskriminering.

Enligt Monica Collins är nyanlända HBTQ-personer den största gruppen som just nu söker sig till RFSL. Många av dem vittnar just om homofobiska trakasserier under SFI-utbildningar och samhällsintroduktion. För att undkomma trakasserierna, väljer många HBTQ-personer att gå på samhällsintroduktion på engelska istället för på sina hemspråk.

– Man erbjuds samhällsorientering på olika språk. RFSL jobbar aktivt med att sprida information och att lyfta de här frågorna. Men intresset är svalt, menar Monica Collins, speciellt från personer i ledande positioner.

Det är istället enskilda lärare som hör av sig och som efterfrågar tips och stöd från RFSL eller bjuder in organisationen för föreläsningar i det egna klassrummet.