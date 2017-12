Bidrag till gräsrötter som vill bygga bostäder

Ekonomiskt stöd under projekteringsfasen skulle kunna vara ett sätt att stimulera det, föreslår utredningen om förbättrad bostadsfinansiering, som överlämnades till bostadsminister Peter Eriksson (MP) i dag. Och ministern håller med.

– Om man ger ett litet stöd, en knuff på vägen här, så kan det hända att det är fler som vågar och orkar ta de här initiativen och göra det för att bygga sina egna bostäder.

Knuffen kan vara ett ekonomiskt stöd under projekteringsfasen. I utredningen föreslås ett startbidrag på 300 00 kronor per byggemenskap. Utslaget på varje lägenhet blir det cirka 15--20 000 kronor. Byggemenskapen blir sin egen byggherre och driver projektet under hela byggfasen, för att sedan övergå till att bli en bogemenskap.

– Det är också tanken att se om det är möjligt att i Sverige få mera fart på frågan kring att människor själva tar initiativ, är delaktiva i den här processen och tar ett större personligt ansvar för hur man bygger och vad man bygger och se det som en utveckling i stil med den som länge har funnits i Tyskland på det här området.

Tidigare har tankar om byggemenskap efter tysk modell dykt upp i samband med förslag om byggande av äldrebostäder.

Det handlar inte om några stora pengar under den femåriga försöksperiod som nu föreslås i utredningen som överlämnades i dag.Själva startbidraget beräknas till max fem miljoner om året.

Till det kommer sedan administrativa kostnader hos Boverket och Almi, som hanterar startbidraget respektive långivningen. Om förslaget tas väl emot av remissinstanserna och faller i god jord hos regeringen skulle det kunna förverkligas ganska snart, anser bostadsministern.

– Det skulle vara möjligt att lägga in det här till exempel i nästa års budget.

Det skulle innebära budgeten för 2019 då?

– Ja, just det.