Här är de skånska artisternas julmusik

Redan tidigt på fredagsmorgonen tog Bo Göran Svensson sin första ton tillsammans med husbandet som bestod av Niclas Brandt, Mathias Tofte och Johan Danving. Han sjöng både sången Ett litet rött paket, men också en egen låt.

Lagom till morgonkoppen med kaffe kunde ni som lyssnade vakna till Donnez och deras dragspel vid halv åtta-tiden. De spelade både sången Samma väg och Hem igen.

En timme senare anlände Jenny Silver till studion för att bjuda på sin sång. Hon sjöng både What's so funny about Peace Love and Understanding och Elvis Presley's In the ghetto för er lyssnare.

Längre framåt morgonen gästades P4 Kristianstad av Kantorn (Fredrik Lexfors) från Talang 2017 som med sin unika stämma tog sig an O Helga Natt. När han inte var upptagen med att sjunga, gled han runt på sin hoverboard i studion hos morgonprogrammet.

Janne Bark sjöng sin egen tolkning av Triads Tänd ett ljus i elvatimmen och spred julkänsla i radion.

Paula Wright drog upp tempot med I'm getting nothing for Christmas i lunchtimmen, och fick programledare Jenny Johnsson Roos att digga med. Efteråt blev det lugnt igen, när Paula Wright sjöng Silent Night.

Under eftermiddagen kom Chris L Svensson som vann P4 Nästa 2017 till studion och bjöd på sin sång. Han sjöng först The Lights of Graceland och sedan hans egen låt Drive.

Slutligen kom idoldeltagaren från 2016, Cameron Jai och sjöng Christmas song samt Justin Bieber's Mistletoe, som är lite modernare än den första.

Det blev en härlig radiodag med en massa sång för att fira in julhelgen. Lyssna på alla framträdanden igen, hur mycket du vill.

God jul och Gott nytt år från P4 Kristianstad!