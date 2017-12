Samspel mellan arv och miljö styr fågelns melodi

I en ny amerikansk studie gjord på den vanliga burfågeln måsfinkar har forskare studerat hur deras sång påverkas av både arv och miljö. Och det verkar vara en ganska komplicerad växelverkan där emellan.

– När miljön ger ett rikt bidrag, så blir bidraget från generna mindre väsentliga, säger Magnus Enquist som forskar om djurs beteende vid Stockholms universitet

Det verkar alltså som att generna har en viktig roll i vissa fall, men inte i andra när det kommer till fågelsång, säger Magnus Enquist som forskar om djurs beteende vid Stockholms universitet.

I tidigare studier har man kunnat se att fågelsången hos olika arter delvis finns i deras gener, vilket betyder att fåglarna kan lära sig sjunga trots att de inte hört sin sång från andra individer i miljön runt dem.

I den här studien fick de tama måsfinkarna antingen befinna sig i en miljö rik på fågelsång från fåglar av samma art, eller i en miljö som var fattig på fågelsång.

Resultatet visade att sånggenen var olika viktig beroende på vilken miljö fågeln befann sig i.

De fåglar som levde i en sångfattig miljö sjöng nämligen alla likadant, medan de fåglar som hade mycket sång omkring sig sjöng melodin i en mängd olika variationer.

Och att arv och miljö växelverkar på det här sättet skulle också kunna ha relevans för oss människor, menar Magnus Enquist.

– Människan med sin kultur skapar ju väldigt många olika miljöer, och om man har sådana här konsekvenser kan det påverka hur man tänker på arv och miljö, säger han.

Referens: Mets et al., Genetic variation interacts with experience to determine interindividual differences in learned song, publicerad 25 december 2017 i PNAS, doi: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1713031115