Nyårsdagen – dagen då självmorden ökar

De flesta som tar sina liv gör det på nyårsdagen, enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Nordic Journal of Psychiatry. Värst drabbade är män – dubbelt så många tar livet av sig jämfört med en vanlig dag.

En anledning till att så många tar sitt liv på nyårsdagen är att det då dricks mycket alkohol. Har personen då redan en psykisk ohälsa så försämras problemlösningsförmågan.

– Just dagen efter med bakfylla och trötthet kombinerat med dåliga framtidsutsikter kan vara en direkt livsfarlig kombination, säger Alfred Skogberg som är generalsekreterare för organisationen Suicide Zero.

Skälet till att fler män än kvinnor tar sitt eget liv är att de har svårare för att prata om sina känslor, säger Alfred Skogberg.

– Vi män har tyvärr ofta svårt att sätta ord på våra känslor. Där har framförallt skolan en viktig roll att spela i att lära pojkar att bli bättre på det här.

Min vändpunkt kom först när jag vågade dela med mig av hur jag kände.

Fotbollsproffset Richard Magyar är ambassadör för Suicide Zero. Han har själv lidit av psykisk ohälsa och känner igen sig i ovanstående.

– I den manligt dominerade fotbollsvärlden som jag befann mig, var det väldigt svårt för mig att visa mig svag. Min vändpunkt kom först när jag vågade dela med mig av hur jag kände, säger han.

Under de senaste 15 åren har antalet självmord i Sverige minskat med 20 procent. Under förra året begicks 1 478 självmord. När det gäller ungdomar har dock antalet självmord legat på samma nivå under en längre tid.

– Skolor har en möjlighet att arbeta förebyggande men gör det inte alls i den utsträckning som den borde. Vi är generellt dåliga på att se varningssignaler hos självmordsbenägna personer, säger Alfred Skogberg