Vattennivån i Helge å fortsätter att stiga

– Det är fortsatt lite marginal kvar. Jag skulle bedöma runt 10 till 15 centimeter, säger Henrik Wester, informatör på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik.

Vid mätstationen i Barbacka ligger nivån just nu på 1,71 meter över havet. Det är en ökning med runt fem centimeter bara sedan i går. Vid södra dämmet ligger vattennivån på runt 1,6 meter över havet.

Prognosen säger att vattennivån i ån den närmaste tiden dessutom ska öka. Trots det är det ännu inte aktuellt för vidare åtgärder.

– Situationen är inte alarmerande, säger Henrik Wester.

Ansvariga på kommunen ska förvisso hålla ett möte på onsdagseftermiddagen med anledning av det höga flödet i ån.

Redan tidigare i höstas, när nivån översteg 1,4 meter, vidtogs förebyggande åtgärder med att en rad dagvattenutlopp stängdes samt att luckan vid södra dämmet drogs upp för att hindra att vatten rinner in i kanalen. Nästa steg är att spärra av cykelvägen i parken och sätta in skydd för teatern. Orangeriet i området är designat för att klara av att ta in vatten.

Senast Tivoliparken svämmades över var år 2007.