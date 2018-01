"Bra gjort av Guif men riktigt dåligt av Sävehof"

Eskilstuna Guif parkerar på 6:e plats i tabellen efter en svajig höst. Janne Ekmans grabbar blandar och ger och i ärlighetens namn så har Guif spelat mer än okej. Några dippar och då tänker jag först på käftsmällen hemma mot Redbergslid och den onödiga förlusten mot IFK Skövde i premiären. Men också några riktigt starka vinster mot Sävehof och Ystad på hemmaplan och framförallt segern mot Redbergslid borta och vinsten med 10 bollar borta mot hemmastarka Aranäs. Eskilstuna Guif har ingen bred trupp men man har vad man har och gör det bästa av det. Kommer förmodligen att åka ut i en kvartsfinal då man kan glömma hemmaplansfördel (om det nu är en fördel för Guif att spela hemma?) Tar tid att pinka in nytt revir, se bara på Ystads IF som är långt ifrån lika starka hemma nu så som man var i anrika Österporthallen. I Guif måste jag bra nämna Emil Hansson som jag sett sedan tonåring i idrottshallen i Kristianstad. Det blev riktigt bra för Emil att flytta till Eskilstuna för i Kristianstad hade han aldrig fått detta spelutrymme.

***

Ystads IF inledde bland annat med en starka bortavinster mot Malmö och Lugi och hann även med att trycka in 40 bollar mot Karlskrona. Spelade ganska okej fram till förlusten mot Aranäs borta och avslutade sedan hösten med tre raka förluster. Blir inte riktigt klok på Ystad då jag tycker att de har en trupp och förutsättningar för att ligga betydligt högre upp i tabellen. Lite för ojämna och svackorna i matcherna måste bort. Vet inte hur många 5-minutersperioder som laget haft och fullständigt klappat ihop och som sen kostat segern. Lukas Sandell bidar sin tid som back-up till Kim Andersson men frågan är om han inte är för bra för att vara just en - back-up? Hampus Andersson är en stjärna som bara blir bättre och bättre, inte så länge sedan som han stod i skuggan av Philip ”Phille” Nilsson. Anders Persson måste upp i nivå men tyvärr verkar det som att det ska till slutspelshandboll för att den ”gamle” ska vakna till. Annars njuter jag av att se Måns Landgrens inhopp. Underhållning på absoluta högsta nivå, hade gjort sig på barntillåten cirkus, alla dar i veckan.

Johan Jakobsson är en tv-spels-spelare. Det gäller både honom och Kim Andersson. De har en nivå till som ingen annan i ligan har

IK Sävehof är laget som stal allt fokus inför säsongen. Johan Jakobsson som ny högernia och Micke Franzén tyckte "det var fusk” att Sävehof skulle få spela med Johan i Handbollsligan. Resultatet blev, sådär….och då är jag mild i tonen. Johan har dragits med skador och laget har underpresterat å det grövsta. För de flesta är det en gåta att Sävehof parkerar på åttonde plats på ynka 20 poäng. Kristianstad har dubbelt så många. Tittar man på truppen som Sävehof förfogar över så finns det inte en svag punkt så frågan är vad som är fel? Är det ledarduon som brister? Kanske hade varit det enklaste att skifta här och få in nytt tänk och en ny röst. Nu gäller det för Sävehof att börja vinna och hamna på stabil mark då avslutningen av serien är tuffast möjlig med Malmö hemma och Alingsås borta.

***

Hammarby inledde säsongen väldigt tamt men har efterhand spelat upp sig. Hade personligen höga förväntningar på laget då värvningarna såg riktigt bra ut men det har inte blivit den slagkraft som man trodde. Bajen spelar som vanligt jämnt med de flesta och bara under hösten har laget varit inblandad i fem (5) uddamålsvinster/förluster. Mitt i hösten lyckades Hammarby med bedriften att spela tre raka matcher oavgjort - bara Bajen, bara de. Tar de sig till slutspel så är det en bedrift värt namnet men jag tror inte detta, avståndet är för stort och restprogrammet är tufft, bland annat Kristianstad både borta som hemma.

***

IFK Skövde har överraskat på mig, trodde på allvar att de skulle hamna i botten och på kvalplats. Detta tror jag inte längre. IFK Skövde har verkligen blandat och gett. Inledningen på matchen i Kristianstad arena var briljant, avslutningen direkt pinsam. Sju vinster och tretton förluster är väl helt okej men minus 60 i målskillnad är direkt dåligt. Kristian Svensson drar ett tungt lass, skjuter mycket men har för dålig utdelning. Alfred Ehn imponerar och vem kniper honom till nästa säsong. Jack Thurin är en kommande storspelare, honom lär det bli huggsexa på. Det kommer att stå mellan Hammarby, IFK Skövde och Ricoh om vem som får sommarlov tidigt.

Tjing