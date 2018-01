Vem åker ur Handbollsligan och vem får tidigt sommarlov?

Ricoh inledde säsongen katastrofalt med tio raka förluster. Lagets tränare, Martin Boquist, fick sparken eller som den officiella versionen löd: ”Vi skiljs i samförstånd”. I vilket fall, laget tog sig samman, knöt näven och en bit in i november kom första segern när man lyckades tvåla till IFK Skövde - som man följde upp med ytterligare två vinster innan bommen åter igen fälldes ner mot Ystad på bortaplan. Bortavinsten mot Redbergslid imponerar stort och från att suttit cementerat i botten är nu helt plötsligt Ricoh på väg mot ”ingenmansland”. Nye tränaren, Anders Skogäng, som slussats in lite försiktigt med hjälp av sportchefen och förre tränaren, Ingemar Linéll, kommer att reda ut det här, förmodligen via kvalspel. Spelare som Andreas Lang, Pacle Karatic, Henrik Olsson, Ola Pewik (som missade inledningen av serien) och Troels Vejby Jörgensen är för bra för att hamna bakom OV, Karlskrona och Aranäs. Räkna med Ricoh till nästa säsong i HBL.

***

HK Aranäs har haft tufft med skador och det är precis vad som inte fick hända. Är ändå lite imponerad av vad den nye tränaren, Toni Johansson, lyckats klämma ur den tunna trupp som han förfogar över. Har i flera matcher pressat topplagen, då framförallt på hemmaplan och var ytterst nära (och ett tveksamt domslut ifrån) att fälla jätten IFK Kristianstad som kom undan med blotta förskräckelsen. Bortavinsten mot Hammarby toppar tillsammans med hemmavinsten mot Ystad. Tiomålsförlusten mot Guif hemma ska man helst glömma, liksom avslutningen borta mot Kristianstad där man med nöd o näppe lyckades få in 15 bollar bakom Leo Larsson. Har svårt att se både Karlskrona och OV kommer passera Aranäs i tabellen så det kommer med största säkerhet bli kval - igen - för HK Aranäs.

***

OV Helsingborg hade jag räknat med lite högre upp i tabellen men ”Tubbis” pågar har underpresterat. Punkt. Det finns mer att plocka ur detta unga och hungriga lag, det såg vi inte minst i den heroiska hemmavinsten mot Sävehof. Visst, tung skada på Oskar Hansson men Emil Schuster har samma kvalitéer och behöver bara tid och en gnutta självförtroende. Linus Nilssons skyttestyrka måste prioriteras då de lätta målen kommer från hans högerslägga. Niklas Kraft är bra men måste höja sig ett snäpp, knappa trettio procent räcker inte och minus 109 i målskillnad efter 21 matcher är allt annat än bra. Nej, det måste till ett kollektivt lyft för att OV ska reda ut det här och kunde bara invånarna i Helsingborg fatta att det spelas elithandboll i stan så hade detta varit till stor hjälp, det såg man inte minst då i ”gratismatchen” mot Sävehof då 2 500 letade sig till arenan. Den åttonde spelaren är viktig, kolla bara på Kristianstad.

***

HIF Karlskrona är den stora besvikelsen under hösten seriespel i Handbollsligan. Fem poäng och sist i serien. Vinst hemma mot OV och borta mot Aranäs, delad poäng mot Ystad och 18 förluster. Det svider och jag har svårt att se hur Karl-Johan Lång och Pierre Thorsson ska reda ut detta. Ska Aranäs på hemmaplan i sista omgången bli räddningsplankan? Mycket tyder på det.

