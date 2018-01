Musikduo når framgångar utan att ha träffats

I somras lyckades de få mer än 100 000 lyssningar på mindreän tre månader på sin låt "Dive into the Sunset" . Som också hamnade på 19:e plats på listan Viral Sweden i höstas.

Nu släpper de en ny låt "You make us better". En produktion som inte hade existerat om Viktor och Adam inte hade lyckats hitta varandra via en grupp i sociala medier. Och när de skapar musik tillsammans så gör de det från sina studior på helt olika håll i landet.

– Jag skriver gärna texter med ett budskap. Den nya låten är ursprungligen skriven till min flickvän. Men budskapen gäller också hela min familj och mina vänner - de gör mig bättre, säger Viktor Rosberg.