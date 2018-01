Fotboll, musik och humor är viktigt för Vittsjös sportchef

Ericas låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Carola - Främling.

Detta är mina ungdomsidoler… Fleetwood Mac - Go your own way.

Den här låten påminner mig om min stora kärlek... Sydkraft - vill du sätta dig här.

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Evert Taube - Änglamark.

Den bästa svenska låten just nu… Veronica Maggio - Vi mot världen.

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten och för att få energi... The Ark - Calleth you, cometh I.

Den här låten vill jag spela till pappa för att jag fick glädjen att göra en av mina bästa resor tillsammans med dig. Elvis Presley - Burning Love.

Denna låt säger något om mig… Mia Skäringer/Jill Johnsson - My Hometown.

Se Erikas musiklista och hör hela intervjun nedan.