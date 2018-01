Så blir startordningen i Melodifestivalen

Startordningen i Melodifestivalen 2018

Deltävling 1, 3/2 Karlstad, Löfbergs arena:

Sigrid Bernson: "Patrick Swayze"

John Lundvik: "My turn"

Renaida: "All the feels"

Edward Blom: "Livet på en pinne"

Kikki Danielsson: "Osby Tennessee"

Kamferdrops: "Solen lever kvar hos dig"

Benjamin Ingrosso: "Dance you off"

Deltävling 2, 10/2 Göteborg, Scandinavium:

Samir & Viktor: "Shuffla"

Ida Redig: "Allting som vi sa"

Jonas Gardell: "Det finns en väg"

Margaret: "In my cabana"

Stiko Per Larsson: "Titta vi flyger"

Mimi Werner: "Songburning"

Liamoo: "Last breath"

Deltävling 3, 17/2 Malmö, Malmö arena:

Martin Almgren: "A bitter lullaby"

Barbi Escobar: "Stark"

Moncho: "Cuba libre"

Jessica Andersson: "Party voice"

Kalle Moraeus & Orsa Spelmän: "Min dröm"

Dotter: "Cry"

Méndez: "Everyday"

Deltävling 4, 24/2 Örnsköldsvik, Fjällräven center:

Emmi Christensson: "Icarus"

Elias Abbas: "Mitt paradis"

Felicia Olsson: "Break that chain"

Rolandz: "Fuldans"

Olivia Eliasson: "Never learn"

Felix Sandman: "Every single day"

Mariette: "For you"

Startordningen i Andra chansen och finalen avslöjas under tävlingens gång. Tävlingarna tar plats i Kristianstad och Stockholm den 3 respektive 10 mars.