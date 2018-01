Drunkningsolyckorna minskar – lägsta antalet på åtta år

Det visar en sammanställning som Svenska Livräddningssällskapet har gjort som SR Ekot har tagit del av.



Mikael Olausson är ansvarig för säkerhet och livräddning på Livräddningssällskapet.

– Även om det nu är omkomna genom drunkning som vi rapporterar så är siffran positiv om vi tittar på totalen över året 2017.



– Vi bryter en trend som vi ser det, där vi under de sista fem åren har sett en oroande utveckling där vi har haft ett snitt på 120 drunknade varje år. Nu blev det 92 fall av drunkningar för året 2017, och vi bryter en oroande tendens.



Under åren 2012 till 2016 omkom i snitt 1,2 personer per 100 000 invånare i drunkningsolyckor, efter fjolårets sammanställning har siffran sjunkit till 0,9 per 100 000 invånare.

En kylslagen sommar under fjolåret kan ha bidragit till att olyckorna blev färre, men drunkningarna minskade även på isar, i fritidsbåtar och vid fiske.



Ökad samverkan mellan olika organisationer och en satsning på förebyggande arbete mot drunkningar genomfördes också under 2017 vilket kan också kan ha medfört att färre dog i vatten, menar Olausson.



– Vi har haft fler bevakade stränder än tidigare år. Vi har haft en bevakning på tjugo stränder i södra Sverige. Vi har startat upp en rad olika projekt där vi försökt bemöta de grupper som vi har befarat kan vara svaga grupper där vi behöver stötta med förebyggande arbete.



– Sjöräddningssällskapet har också gjort ett fantastiskt arbete då de varit ute på de akuta larmen och de har troligen avhjälpt en hel del situationer som kanske skulle ha eskalerat och blivit fatala.



Fem barn drunknade i fjol, och det är tre färre än under år 2016. Men det förebyggande arbetet mot drunkningar riktade till barn under 12 år måste särskilt prioriteras anser Mikael Olausson.



Och samtidigt efterlyser nu Svenska Livräddningssällskapet en nationellt förankrad nollvision mot drunkningsolyckor.

– Vi har länge talat om vår nollvision, som betyder att ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap. Vi tror att det dags nu att man på riksplanet tittar på det här. Och antar den här nollvisionen så som man har gjort vad gäller suicidprevention och inom trafiken, säger Olausson.



– Det är dags att skapa en nationell strategi för drunkningsprevention.