Nu i P4: Revyernas kronprins är veckans DJ

2005 bar det av till Stockholm efter att Andersson fått en roll i Starlight express, men efter över tio år är han tillbaka igen.

– Jag har haft förmånen att jobba med de allra största. Gösta Ekman, Johannes Brost och Brasse Brännström. Det är ju speciellt när ens barndomsidoler blir ens arbetskamrater. Jag och Johannes Brost har ju tillexempel jobbat ihop på fem olika produktioner. Det känns tungt att många av dem inte finns med oss längre.

Generationsskiftet i den svenska skådespelarkåren är ett faktum, konstaterar han och drar lite på svaret när han får frågan om vilken roll han själv har i den generation skådespelare som tar över nu.

– I mitt tycke är det inte samma hantverk längre, som till exempel Gösta Ekman hade. Jag vill nog föra vidare den äldre generationens skådespelarhantverk, som jag kanske tycker saknas bland många yngre förmågor, säger han.

Andreas Andersson är son till Ivar Andersson, som gjort sig känd som Skånes revykung.

– Jag visste redan tidigt att jag ville stå på scen. Det har aldrig funnits några alternativ för mig, berättar han.

Kuta och kör är klassisk fars och Andersson har tillsammans med barndomsvännen Fredrik Lexfors länge försökt få till ett gemensamt projekt.

– Det är ju underbart att få vara tillbaka på Kristianstads teater. Där har jag sprungit i korridorerna som barn och jag känner mig verkligen hemma.

Andreas njuter av det långsammare tempot i Skåne efter alla år i Stockholm.

– Där är alla alltid på väg någonstans. Här nere tar man det lite lugnare och stressar inte upp sig över saker, säger han och ler stilla.

Andreas Anderssons låtlista:

1. Den här låten påminner om min barndom…

"Believe it or not" med Joey Scarbury



2. Detta är mina ungdomsidoler…

"Jönssonligan theme" av Ragnar Grippe



3. Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

"Upside down" med Jack Johnsson



4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

"Brother Louie" med Modern Talking



5. Den bästa svenska låten just nu…

"Himlen är oskyldigt blå" med Ted Gördestad



6. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… /alt: denna låten spelar jag för att få energi

"Driving" av Hans Zimmee



7. Den här låten vill jag spela till (valfri person), för att…

"Älskar du mej än" med Viba Femba



8. Denna låt säger något om mig…