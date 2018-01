3D tappar i popularitet

När det går att välja film utan 3D på bio är det många som i dag väljer bort formatet. I Umeå finns just nu ingen film tillgänglig i 3D. Något som inte verkar besvära biobesökarna.

– Jag tror att jag tycker det räcker bra utan 3D. Jag har nog inget behov av mer, säger säger biobesökaren Elin Lindén.



– Jag blir yr i huvudet av 3D, det kan ha att göra med mitt synfel. Upplevelsen är säkert frän, men jag blir för yr så det funkar inte, säger Tobias Sundnäs som strax ska sätta sig i biosalongen med sitt barn.

De är inte ensamma om att undvika 3D. Enligt statistik från SF har antalet 3D-filmer på repertoaren gått ned i antal från 39 stycken under 2016 till 30 stycken 2017.

Preliminärt för 2018 finns bara 25 3D-filmer på tablån och Sture Johansson som är programdirektör på SF har gjort undersökningar för att se varför intresset bland publiken minskat.

– Det kanske är lite omständigt, det är lite stökigt med glasögonen. Det finns ju en procensats som inte kan se 3D överhuvudtaget. De tycker väl att 2D-versionen ger samma inlevelse, säger Sture Johansson och forstätter:

– Men det finns ett antal titlar som är starka som Star Wars och Marvelfilmer där du kan hitta en grupp som är väldigt intresserade av att se 3D tidigt.

Star Wars: The Last Jedi och Jumanji finns båda släppta i 3D, men visas inte i det formatet i Umeå just nu. Det hänger ihop med att de redan har visats under en längre period och att 3D-formatet, enligt SF, ofta lockar flest besökare i ett tidigare skede.

– Vi brukar spela 3D någonstans mellan 3 till 4 veckor normalt. Sen går man över till 2D-versionen för då har 3D-publiken oftast spelats av, säger Sture Johansson.

Även mindre biografer ute i landet märker av det minskade intresset av 3D. Tio av femton kommuner i Västerbottens län har biografer med möjligheten att visa 3D i sin kommun. Men trots det så används tekniken mer sällan än när den kom.

I orten Åmsele bor det knappt 200 personer, men de har en 3D-biograf. Där ser de tydligt hur intresset för 3D sjunkit. Laila Johannesson är ordförande i Åmseles Folkets hus-förening.

– Dagen när man kan stå mitt i filmen känns det säkert annorlunda. Men många har surroundljud hemma och är inte så imponerade av 3D längre. Vi är en liten biograf och är beroende av att ha en stor kundkrets. Då försöker vi tillmötesgå önskemål så gott det går och de allra flesta tycker att det inte är nödvändigt med 3D alls, säger Laila Johannesson.

Men med den moderna tekniken kan det pendla fort mellan vad som är populärt och inte. År 2020 är det planerat att James Cameron ska släppa den första av flera uppföljare till sin storfilm Avatar. Då tror Sture Johansson på SF att mycket kan hända.

– Drömmen är att vi har den här nivån och att Avatar kommer med någon ny teknik. Målsättningen är ju att man ska kunna köra 3d utan glasögon i framtiden, säger Sture Johansson.