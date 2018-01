Alice och Oscar vanligaste namnen förra året i Skåne

Namnet Alice kom in bland de tio vanligaste namnen 2005 och ligger nu på första plats för sjätte gången på tretton år. Namnet gavs till 888 flickor under 2017. I Skåne döptes 108 flickor till Alice under förra året.

Julia har länge varit bland de allra vanligaste namnen men under 2017 trillade Julia ut från topp tio efter att ha funnits med bland de tio vanligaste namnen sedan 1998. Förra året fick 518 flickor namnet Julia vilket var det 18:e vanligaste namnet.

Det vanligaste pojknamnet under 2017 var William vilket gavs till 941 pojkar. William hamnar på första platsen för sjunde gången, det är det namn som innehavt förstaplatsen flest gånger sedan 1998. I Skåne är det Oscar som vunnit de flesta föräldrars hjärta. 116 pojkar fick namnet förra året.

Maryam och Matteo är de namn som ökade mest under 2017.