Helena marknadsför maten från Österlen

I Veckans DJ berättade Helena Ingvarsson bland annat om planerna inför årets Matrunda på Österlen, om att marknadsföra Österlen och Sverige på den stora internationella matmässan Grüne woche i Berlin och om hur det var att driva lanthandel i Vitaby på Österlen. Men också om uppväxten i Halland och kärleken till att resa.

Hela intervjun hör du nedan. Här är Helenas låtlista:

1. Den här låten påminner om min barndom.

- När lillan kom till jorden

2. Detta är mina ungdomsidoler…

- Dan Hylander, 21/3



3. Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Att resa!

- Randy Crawford, One day I´ll fly away



4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

- Gyllene Tider, Sommartider



5. Den bästa svenska låten just nu…

- Laleh, Bara få vara mig själv



6. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… /alt: denna låten spelar jag för att få energi

- Cher, Strong Enough



7. Den här låten vill jag spela till (valfri person), för att…

- Army of lovers, Give my life



8. Denna låt säger något om mig

- Lisa Ekdal, öppna upp ditt fönster