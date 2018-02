"I dag – artisterna på scen för första gången"

Nu börjar det på allvar - dags för repetitioner i Löfbergs Arena i Karlstad. Varje låt får tre (eller är det fyra?) genomkörningar första dagen för att kolla framförallt bildproduktionen. Och givetvis om saker funkar lika bra i praktiken som i teorin.

En del, som till exempel har speciella outfits, brukar repa i den för att se hur det funkar. Men vanligast är att kläderna visas på galge av legendariske studiomannen Henric von Zweigbergk (han den långe med blond kalufs och glasögon!).

Repetitionerna går att följa till exempel via Aftonbladet som brukar vara den tidning med störst schlagerteam på plats. Imorgon ser det likadant ut med repetitioner, sedan är det genrep inför publik på kvällen (filmas ifall något strular på lördagen och används vid till exempel snabbrepriserna). På lördagen är det genrep för publik på eftermiddagen och sedan direktsändningen på kvällen.

En av de större skrällarna på 00-talet, var när Anna Bergendahl vann 2010 med ”This is my life”. Idol-femman kom in på Mello-scenen i sina röda converse och lyckades beröra svenska folket.

Så pass att det räckte hela vägen till Oslo som arrangerade Eurovision Song Contest tack vare Alexander Rybaks vinst med ”Fairytale”. Men väl där slutade Anna elva i semifinalen och därmed så missade (!) Sverige finalen för första och enda gången någonsin!

Och missa inte P4 MelloExtra med Martina Thun på torsdagseftermiddagar med start i dag! Vid varje deltävling är P4 på plats och ger dig det senaste från tävlingen - till exempel intervjuer med artisterna.