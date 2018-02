"En stark första deltävling"

Nu kan man både lyssna och se godbitar från helgens tävlanden. SVT har nämligen lagt ut 30 sekunder från repetitionerna på scen (ljud och bild alltså) och en minut av låten (enbart ljud) på sina plattformar till exempel hemsida och sociala medier.

En del föredrar att inte alls ha sett något av bidragen innan lördagens sändning - jag älskar att man kan tjuvtitta redan nu! Visst, 30 sekunder är inte mycket men ger ändå en fingervisning om vad det är för typ av bidrag.

Här är alla tävlande och en lite kommentar från mig:



Deltävling 1: Karlstad 3 februari - Löfbergs Arena



1. Sigrid Bernson – Patrick Swayze

Låtskrivare: Andrej Kamnik, Josefin Glenmark, Peg Parnevik, Sigrid Bernson



Glad pop som jag tror blir en perfekt start på årets tävling. Att Sigrid kan dansa och showa vet vi från Let's Dance - kan hon även sjunga?



2. John Lundvik – My Turn

Låtskrivare: Anna-Klara Folin, John Lundvik, Jonas Thander



John sjunger riktigt bra, och är kvällens enda klassiska ballad. Svårt att bedöma - antingen flipp eller flopp. Svenska folket brukar ha en förkärlek för ballader...



3. Renaida – All The Feels

Låtskrivare: Laurell Barker, Jon Hällgren, Peter Barringer, Lukas Hällgren



Glad pop från Renauida som deltog i Idol 2016. Svårt att bilda sig en uppfattning på det jag sett hittills.



4. Edward Blom – Livet på en pinne

Låtskrivare: Edward Blom, Thomas G:son, Stefan Brunzell, Kent Olsson



Vad ska Blom sjunga om om inte mat?! En kuplett - fyndig text med mer prat än sång och dansande maträtter. Lite I love Europe-varning/Christer Sjögren och Ranelid-känska. Tror folk gillar det här numret för att det är så udda.



5. Kikki Danielsson – Osby Tennessee

Låtskrivare: Sulo Karlsson, Kikki Danielsson



Kicki ställer upp för tionde gången. Anledningen är att det i år är 40 år sedan hon och Wizex tävlade med "Miss Decibel".



En countryballad på svenska. Stillsamt där hon mest sitter på sin stol. Kikki har ju fått uppsving efter TV-programmet "Så mycket bättre" - men frågan är om det räcker.



6. Kamferdrops – Solen lever kvar hos dig

Låtskrivare: Herbert Trus, Danne Attlerud, Martin Klaman, Kristoffer Tømmerbakke, Erik Smaaland, Kamferdrops



Den norska sångerskan, vars ansikte man inte ser tack vare olika masker, tar hjälp av Tobbe Trollkarl. Låter som hennes andra låtar - med saxofon igen som fastnar som tuggummi.



7. Benjamin Ingrosso – Dance You Off

Låtskrivare: Benjamin Ingrosso, MAG, Louis Schoorl, K Nita



Förra årets femma - tillbaka för att vinna? Snygg ljusshow - hela produktionen känns väldigt modern.

Två går direkt till final - två går till Andra chansen i Kristianstad!

OBS! Glöm inte att ladda ned Melodifestivalens app. Då får man fem gratisröster. Man kan som vanligt också ringa/sms:a ett lite billigare telefonnummer och ett lite dyrare (där det mesta går till Radiohjälpen).