Ingrosso och Lundvik till final i Melodifestivalen

Benjamin Ingrossos bidrag “Dance you off” har under veckans gång varit en storfavorit både bland kritiker och enligt oddsbolag. Efter det första genrepet placerade han sig på en andraplats i Melodifestivalklubbens publikmätningar. Favoriten har tidigare oroat sig över att folk ska glömma bort att rösta på honom. Men oron var helt i onödan och han knep en av finalplatserna under den första deltävlingen.

Ingrosso drog under bidraget in en egen scen framför publiken med lysrör som rör sig i takt med hans danssteg. Numret är producerat tillsammans med koreografen Zain Odelstål som bland annat låg bakom Robin Bengtssons vinnarshow i fjol.

John Lundvik har flugit under radarn före tävlingen i Karlstad. Men publiken visade redan på genrepet att de tokgillade honom. Han blev den första artisten som gick vidare till final i Melodifestivalen med bidraget "My Turn".

– Om svenska folket vill ta mig vidare till Andra chansen så kommer jag att vara jättelycklig, sa han efter det första genrepet, och berättade att en finalplats skulle vara “en chock på riktigt”.

John Lundvik är även låtskrivare och ligger bland annat bakom “When you tell the world you’re mine” som framfördes under kronprinsessparets bröllop.

Om John Lundvik bjöd på en skräll kan även Renaidas biljett till Andra chansen betraktas som en överraskning. Hon har inte alls haft oddsen på sin sida under veckan, men lyckades charma tv-tittarna. Med sig får hon Sigrid Bernson.

Försnacket inför tävlingen handlade mest om en potentiell skandal. Skulle Kamferdrops låt "Solen lever kvar hos dig" diskas eller inte? Klockan var fyra på eftermiddagen när tävlingsledningen lämnade sitt besked: den norska artisten får tävla med låten, trots att den funnits tillgänglig på nätet. Men eftersom varken låtskrivarna eller artisten varit medvetna om det ville tävlingsproducenten Christer Björkman inte diskvalificera bidraget. Kamferdrops åkte ut redan i den första röstningsomgången tillsammans med Kikki Danielsson.

I mellanakten tolkade Ebbot Lundberg Anita Lindbloms “Sånt är livet” från 1961. Till sin hjälp hade han en stor barnkör. David Lindgren har tidigare avslöjat att han kommer ta hjälp av gäster under årets mellanakter, och temat för året är svenska schlagerklassiker.

Under den första deltävlingen fick tittarna även bekanta sig med årets sidekick, Fredrik, “Fab Freddie” Svensson. Fab Freddie är tidigare känd från Barnkanalen, och bidrog med glitter, tillbakablickar under veckan samt en pusskamera som uppmanade publiken till närkontakt.