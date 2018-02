"Ingen ser men alla ser"

Alcazar

Alcazar har (i olika konstellationer) deltagit i Melodifestivalen:

2003 "Not a Sinner, Nor a Saint" 3:a

2005 "Alcastar" 3:a

2009 "Stay the Night" 5:a

2010 "Headlines" Tog sig inte till final

2014 "Blame It on the Disco" 3:a