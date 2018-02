Influensatoppen på väg till Skåne

Influensan ligger i år på normalnivå och av erfarenhet vet Per Hagstam, smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne, att toppen av antalet influensafall kommer i mitten och slutet av februari.

– Sannolikt kommer det öka nu de närmaste veckorna och nå toppen i mitten eller slutet av februari, säger han.

Vi går även in i vinterkräksjukans mest intensiva period. Nyligen ställde Ystads IF in matchen mot Eskilstuna Guif i handbollsligan, men enligt Per Hagstam har inte kräksjukan brutit ut i hela Skåne.

– Däremot kan lokala utbrott skett i vissa grupper.

Årets influensavaccin hjälper inte mot alla sorter av influensor, en typ av influensan som i år fått fäste ingår inte i vaccinets skydd.

Enligt Per Hagstam ger vaccinet fortfarande skydd mot den här influensatypen, men det är inte lika starkt.

– Så här långt kan man inte se några tydliga konsekvenser av det, säger Per Hagstam.