Skåning misstänks ha smugglat tusentals fåglar

Polisen har gjort tillslag i Skåne mot en misstänkt person som under många år smugglat in särskilt skyddsvärda fågelarter från övriga Europa.



Det ska handla om tusentals fåglar som sitter fångade i stora hägn, uppger polisen på sin hemsida under tisdagsförmiddagen.

Misstanken gäller artskyddsbrott och jaktbrott för att fåglarna är instängda.



Polisen har samarbetat med Länsstyrelsen i utredningen och gjort beslag av datorer, mobiltelefoner och bokföringsmaterial så man hoppas att detta räcker för att väcka åtal.

Tillslaget gjordes av polisens artskyddsgrupp på Nationella operativa avdelningen.

Anna Bergqvist som är utredare på polisens artskyddsgrupp säger till P4 Kristianstad att man i nuläget inte vill gå ut med var i Skåne det misstänkta brottet har begåtts.

– Det är med hänsyn till misstänkt och att det är en pågående förundersökning, säger hon.

Är det en eller flera misstänkta personer i fallet?

– Det kan jag inte kommentera i nuläget.

Vad är det för typ av fågelarter?

– Det kommenterar vi inte heller, säger Anna Bergqvist.

Hur vanligt är den här typen av brott?

– Den här gruppen har funnits i två år nu och jag kan säga att vi bara skrapat på ytan när det gäller de här brotten, säger hon.