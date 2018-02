Nytt språk upptäckt av Lundaforskare

Språket har fått namnet jedek och talas av drygt 280 personer som är bofasta jägare-samlare i norra Västmalaysia. Det tillhör gruppen aslispråk inom den austroasiatiska språkfamiljen.



Forskarna Joanne Yager och Niclas Burenhult upptäckte språket under språkdokumentationsprojektet "Tongues of the Semang", då de åkte till flera byar för att samla in språkdata.

I världen i dag finns cirka 6 000 språk. 80 procent av jordens befolkning talar något av de stora språken i världen, medan cirka 20 procent talar något av de 3 600 mindre språken, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Forskare tror att ungefär hälften av jordens språk kommer att vara utdöda om cirka 100 år.