Nu repar sig kräksjuka handbollslaget

Under tisdagskvällen skulle Ystads IF ha spelat match mot Guif, men plötsligt i helgen insjuknade tolv spelare i magsjuka och matchen flyttades till fredag. Tränaren Jerry Hallbäck stod plötsligt utan spelare i söndags och måndags, men under tisdagen är fyra spelare åter i träning medan två fortfarande är sängliggande och sex spelare osäkra kort.

– Jag är inte orolig att jag får ihop lag till fredag, men däremot kan man ju vara orolig för hur mycket de hinner återhämta sig, säger tränaren Jerry Hallbäck.

Misstanken är nu att det handlar om matförgiftning genom mat som intogs efter matchen mot Lugi i fredags.

– Vi har apparaten i full gång för att gå till botten med vad som hänt. Vi tar prover både på spelarna och på matstället. Vi är inte ute efter att straffa någon men för allas bästa är det bra om vi får veta vad som hänt, säger Hallbäck.

Flera av spelarna drabbades av kraftig magsjuka. Lagets läkare guidar nu spelarna kring vilken kost som är bäst nu i återhämtningen.