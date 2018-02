Fler skåningar vill få skuldsanering

Förra året ansökte 3 204 personer i Skåne om skuldsanering - en ökning med 62 procent jämfört med förra året, enligt statistik från Kronofogden som presenterades på torsdagsmorgonen.



Den stora ökningen hänger, enligt myndigheten, ihop med de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft den 1 november 2016 som gör det enklare att söka och genomgå en skuldsanering.



Vid årsskiftet hade 5 295 skåningar en pågående skuldsanering.

Ökningen har samtidigt fört med sig långa väntetider för de som ansöker. Därför har regeringen tillfälligt utökat Kronofogdens anslag med 20 miljoner kronor per år under perioden 2017-2019, men myndigheten har ändå svårt att hinna med. Just nu tar det cirka fyra och en halv månad innan handläggningen startar.

I landet som helhet kom det in cirka 19 000 ansökningar förra året, jämfört med drygt 12 300 under 2016. Det motsvarar en ökning med 54 procent.