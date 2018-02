Samir, Viktor och Liamoo direkt till final – Mimi och Margaret till Kristianstad

Samir och Viktor tog sig vidare till final i Melodifestivalens andra deltävling med låten "Shuffla". På scen hade de med sig youtubern och dj:n Anis Don Demina och i slutet av numret dök den 12-åriga sociala medier-profilen Theoz upp på skärmen och dansade shuffle.

Glädjen är total hos duon:

– Det tog minst två sekunder innan jag förstod. Jag blev så glad att jag höll på att dö, säger Samir Badran till TT om vinsten.

Viktor Frisk fortsätter:

– Vi är två bondlurkar från Eskilstuna och Linköping, och nu har vi gått direkt till final. Vi älskar er alla!

Även Liamoos bidrag "Last breath" gick vidare till final efter att varit en storfavorit innan lördagens deltävling i Göteborg. Trots oddsen var han inte säker på en finalplats, men nu kan göteborgaren andas ut.

– Jag vet inte. Jag stod där och tänkte "visst oddsen är vad oddsen är, men vad som helst kan verkligen hända". Men alltså, jag är i final. Det är overkligt. Jag tror inte jag fattat det, säger han och håller händerna för ansiktet och hyllar det svenska folket likt de andra finalisterna:

– Jag älskar er!

Artisten Margaret spolade den glittriga toaletten och tog en plats i Andra chansen efter lördagens deltävling med låten "In my cabana". Margaret är en av två utländska artister i årets Melodifestival. Hon kommer från Polen men hade en hit i Sverige 2016 med "Cool me down".

Flera artister har ändrat sina nummer i sista stund, däribland Margaret som tog bort glittertoaletten och även testade flera olika outfits. Hon har varit mycket nervös inför sitt uppträdande, men när rösterna var räknade blev det klart att hon kammat hem en plats till Andra chansen i Kristianstad 3 mars.

Mimi Werner tog sig direkt till Andra chansen med sitt bidrag "Songburning" som innehöll såväl eldregn som dansare med trummor. Förutom Mimi själv så står bland annat hennes pappa, Göran Werner, och Miss Li som upphovsmän.

Mimi Werner deltog i Melodifestivalen första gången 2016 och även då i Scandinavium. Under veckan har hon beskrivit arenan med en känsla av "att komma hem". På lördagen gick det ännu bättre än sist för artisten som fick en plats till Andra chansen den 3 mars.