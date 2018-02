Handbollsbloggen: "H65 har svart bälte i att hantera press och sociala medier"

Dags att summera ännu en handbollsvecka och vi börjar såklart med damerna och SHE där H65 går mot en stabil serieseger med sex matcher kvar att spela. Det är i princip bara Skuru som hotar men på Alla hjärtans dag nu på onsdag så kan H65 mer eller mindre sätta spiken i kistan för den möjligheten - Skuru hemma i ”Borgen”. Detta fixar Ola Månsson tjejer.

***

Sävehof går äntligen att känna igen men det tog en halvlek mot Kristianstad för att få ordning på grejorna. KHK kom till Partille med halva laget kvar i sjukstugan men lyckades ändå hålla Sävehof stången i 33 minuter - sen tog det roliga slut - och orken. Sävehofs tjejer har liksom herrarna underpresterat denna säsongen men nu tror jag på allvar att laget kommer att ta sig till en ny SM-final. Truppen är alldeles för bra för att ligga där de ligger i tabellen och nu börjar klättringen. Senare i veckan gick Johan Flinck på Aftonbladet ut med nyheten att Henrik ”Sigge” Signell kommer att sluta som tränare och enbart fokusera på landslaget. Väntat och klokt beslut.

***

Även Boden har vaknat till liv. Visserligen förlust på hemmaplan i Challenge Cup mot Rocasa från Gran Canaria med 5 bollar (retur idag i Spanien) men stabil vinst i Skövde och nu ska det mycket till för att Per Johanssons tjejer ska missa slutspel. Kul för Boden och kul för SHE som verkligen täcker in vårt avlånga land med lag från norr till söder. Även intressant streckstrid i tabellen om slutspelsplatserna där fem lag slåss om två platser, kommer bli roligt att följa.

***

Linjespelaren får med sig på tok för mycket i dagens handboll, här måste domarna ha lite bättre känsla

Handbollsligan tickar på och Hammarbys vinst mot HK Malmö i måndags blev veckans ögonbrynshöjare, i övrigt ganska väntade resultat. Ystad blev som bekant tvungna att flytta sin match från tisdag till fredag på grund av massepidemi i laget men när alla tillfrisknat så bjöd matchen på en riktigt fin fredagsunderhållning. Jämnt in i kaklet där hemmalaget till slut drog längsta strået - efter fenomenalt spel av två spelar som ska lämna laget. Lukas Sandell och Emil Hansson 18 (!) mål tillsammans. Imponerande. Kan fortfarande inte riktigt förstå att Ystad släpper Sandell som i mina ögon är framtidens stora stjärna på högernio.

***

IFK Kristianstad höll först på att dratta rejält på ändan i Karlskrona för att två dagar senare, åter igen, bjuda på slutminutsdramatik mot Hammarby. Nu kom IFK ur bägge matcherna med två poäng men deras lägsta-nivå skrämmer - åtminstone mig. OV förlorade den viktiga hemmamatchen mot Ricoh och ska man lita på initierad expertis som såg matchen på plats - så får ”Tubbi” ta på sig denna förlust. Svårt för mig att snacka emot då jag inte såg matchen men något är onekligen fel i OV Helsingborg annars hade man inte legat nästsist efter 24 omgångar.

***

Så kom den då, första vinsten för Sävehof med det nykomponerade tränarparet. Vinst i derbyt mot Redbergslid ger laget lite andrum men att Hammarby gett upp tanken på att komma ifatt och gå förbi..glöm det. Visst, det kommer förmodligen bli två poäng mot OV senare i eftermiddag för Sävehof men restprogrammet ser inte helt enkelt ut. Partillegänget ska bland andra möta Alingsås, Ystad och Malmö - men framförallt - måndagen den 26:e i denna månad: Bajen mot Sävehof. Det kommer bli åka av i Jerkahallen..

***

Jag kan tycka det är lite märkligt att man tillåter en extra utespelare när man har fått en annan spelare utvisad

Höör H65 avslutade snyggt sitt spel i EHF-Cupen med två klara vinster men det räckte inte för avancemang - denna gång. Räkna med H65 framöver, de lär sig och tar små, små steg hela tiden. Tror att laget från Skånes mittpunkt kommer dominera svensk handboll i lång tid framöver. Bred trupp och en väldigt kompetent ledartrojka kommer bringa frukt, var så säkra. Dessutom ha de svart bälte i att hantera media och sociala medier, här borde fler klubbar ta efter.

***

Lugi förlorade första matchen (32-34) i sitt EHF-äventyr när de föll i en jämn match nere i Pamplona, Spanien mot Helvetia Anaitasuna. Ny match på torsdag då ”Zaches” Fuchse Berlin gästar ”Biblioteket”. Berlin, som lite överraskande förlorade sin första match mot franska Saint Raphael med hela fem bollar - på hemmaplan!

***

IFK Kristianstad hade på hopp och tro på att besegra Nantes på hemmaplan, åtminstone om man ska tro på Richard Kappelin som jag snackade med efteråt. Richard inledde matchen på ett strålande sätt och det var tack vare honom som IFK hade kontakt i halvtid. Därefter avtog Kappelins hysteriska räddningar och då stod sig IFK kort jämfört med väldiga fransmän. Olafur Gudmundsson var tillbaka i laget efter skada och hans inställning skulle fler i laget kopiera. Flera av spelarna är tyvärr alldeles för snälla och på tok för rädda för att sticka in näsan. Det måste till lite ”täcka pucken med tandköttmentalitet” på den här nivån och igår var det bara islänningarna (Olafur och Arnar) som var beredda på detta. Hoppet lever för IFK med tre matcher kvar att spela. RNL borta, Barcelona hemma och så avslutningen då, Zagreb borta. Två poäng på dessa tre matcher KAN räcka men förmodligen inte så var ska IFK ta poängen? Förslag, någon?

***

Till sist, lite regelfrågor med min gamle parhäst, Uffe Larsson. Lyssna gärna.

Tjing