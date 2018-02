Svenska sajter kan ha utsatts för hackerattack

Det handlar om tusentals hemsidor världen över som ska ha drabbats av så kallade kryptogrävare.

Hackarna använder sig av ett populärt pluginprogram till datorer kallat Browsealoud som gör att besökare på hemsidorna omedvetet hjälper till att bryta en digital valuta som liknar Bitcoin som kallas Monero.

I flera timmar under söndagen ska den som gick in på hemsidorna ha kört den gömda koden utan att behöva göra något annat än att just besöka hemsidan, skriver The Register.

I Sverige blev flera myndighetssidor drabbade som Polisen, Försvarets materielverk, Konsumentverket och Luftfartsverket, men också botkyrka.se, haninge.se och moderaterna.se, enligt tidningen.

Men Polisen känner inte till någon hackning.

– Vi har inte hört talas om saken. När vi försöker använda tjänsten så kopplas den ingenstans och ingen annan har hört av sig om det här felet under dagen, säger Petter Liljeblad, pressekreterare på nationellt mediecenter på polisen, till Dagens Nyheter.

Ärendet ska utredas under måndagen, säger han.

Inte heller Luftfartsverket har någon indikation på att hemsidan skulle vara utsatt.

Bolaget Texthelp, som äger Browsaloud, skriver i en kommentar till The Register att tjänsten har tagits bort tillfälligt och att händelsen undersöks.