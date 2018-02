Fettisdagen – dagen då vi äter upp oss inför fastan

Fettisdagen förknippar många till populära bakverket semlan. Men när blev egentligen semlan populär? Jonas Engman är etnolog vid Nordiska museet.

– En bit in på 1900-talet började människor få lite bättre välstånd. Lite mer pengar att röra sig med. Under 1900 ökar det förstås. Då börjar människor konsumera saker de inte konsumerat tidigare. En sådan sak är socker. Sötsaker börjar spridas under 1900-talet och då dyker också semlan upp, säger Jonas.

– Semlan förknippas av något skäl till fettisdagen, som nog är mera slumpartat tror jag. Vad vi vet är att man på fettisdagen skulle försöka äta hur mycket man bara kunde. Även bondbyarna. Den här dagen kallas ibland även för fläsktisdagen, förhoppningen var att kunna äta lite fläsk. Vilket de flesta inte kunde. Man förberedde sig för 40 dagars långa fastan genom att äta överdrivet om man kunde. Det här är slutet på karnevalstiden, karnevaler innebär ofta överdrifter. Så det finns en koppling till karnevalsfirande.