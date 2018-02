Fortsatt högtryck för åkermark

Men prisskillnaden i landet är stor. Snittpriset för den bördigaste marken är 18 gånger högre än för den minst bördiga.



Priset på åkermark i Sverige steg med i snitt 10 procent under 2017, visar LRF Konsults statistik. Därmed fortsätter den starka prisutveckling som rått under flera år.

-Det är kopplat till den allmänna högkonjunktur som vi har. Lantbrukare är mer optimistiska än tidigare. Lantbruksbarometern från i höstas visar att de i dag i större utsträckning anser att de har en bättre lönsamhet än tidigare. Och så har vi sedan en längre tid ett lågt ränteläge. Detta sammantaget gör att priset har stigit, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, till TT.



Priset för alla typer av åkermark steg under 2017, med undantag för den allra bördigaste, som i Skåne och Östergötland. Den föll med 3 procent, efter att ha stigit kraftigt under flera år.

-Att priset på den bördigaste åkermarken sjunker något tycker vi är väldigt sunt och naturligt, med tanke på den kraftiga prisutveckling som har varit. Marknadens aktörer upplever helt enkelt att man inte kan betala precis vad som helst. Man bör ju få sådan avkastning på sin investering att det blir pengar över till kostnader av annat slag, säger Markus Helin.



Prisskillnaden är stor. Snittpriset på den allra bördigaste marken, i Skåne och Östergötland, låg förra året på 340 000 kronor per hektar. Den minst bördiga marken i Norrland såldes för i snitt 18 000 kronor per hektar.



LRF Konsult gör bedömningen att marknaden kommer att vara stabil och att prisbilden 2018 kommer att se ut ungefär som 2017.



Det höga markpriset bidrar till att det kan vara svårt för den som vill starta ett nytt jordbruk. Hela 90 procent av den åkermark som förmedlades av LRF Konsult förra året såldes till någon som redan tidigare äger åkermark.

-Den som äger åkermark i dag köper mer åkermark, ofta för att man får en mer rationell brukningsenhet och stordriftsfördelar. Det gör att man kan betala lite mer än den som ska nyetablera. Ju högre priserna blir desto svårare för den som ska nyetablera att komma in på marknaden, konstaterar Markus Helin.