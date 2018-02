Hilding Anders produktion flyttas från Hästveda - 40 personer varslas

Sängtillverkaren Hilding Anders avvecklar all produktion i Hästveda, uppger lokala medier under torsdagseftermiddagen. Istället ska all svensk verksamhet flyttas till småländska Rydaholm.

På torsdagsförmiddagen informerades personal och fack om planerna som berör ett 40-tal anställda, skriver företaget i ett pressmeddelande.



Anledningen till beslutet ska vara lönsamhetsproblem. Ett 40-tal anställda varslas om uppsägningar och MBL-förhandlingar ska inledas inom kort.



Förändringen berör inte sälj, marknad och administrativ personal i Hästveda.