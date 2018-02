Peder redo för ny succé i Göteborg

Peder Fredricson är på plats för att tävla med tre hästar i Göteborg Horse Show som är i full gång. Med är inte All In - hästen som Fredricson tog EM-guld med i somras just i Göteborg.

– Jag tänkte på det när jag svängde in, att det var bra minnen från förra sommaren. Men nu är det nya hästar, nya förutsättningar. Det är väldigt kul att vara här och självklart ska vi försöka vinna det vi kan längs med vägen.

Österlenryttaren beskriver den svenska publiken som känd för att vara kunnig och insatt. Och att få tävla inför hemmapublik är alltid speciellt:

– Det är alltid kul att tävla hemma när man har extra publikstöd.

På plats i Göteborg är även Stephanie Holmén som ju oväntat tog sin första världscupseger för några veckor sedan. Hon rider i samma team som Fredricson.