"Jag har fått bevaka Melodifestivalen - det smäller högt"

Mitt första Melodifestivalminne på plats är från 2005, då jag och mamma åkte tåget upp till tipshallen Växjö för att titta på genrepet. Där har jag många gånger skrapat upp knäna på det gamla, stenhårda konstgräset (så illa att jag knappt kunde gå i skolans trappor på en vecka). Vi var först i stan på signering med Mathias Holmgren - en favorit sedan han var med i Fame Factory (tillsammans bland andra Jessica Andersson och Emil Sigfridsson).

Mamma ställde sig strategiskt först i signeringskön under spelningen så när Mathias sjungit klart var jag först att få en signerad löpsedel. Den finns kvar någonstans på vinden hemma hos mina föräldrar i Älmhult. I tipshallen slogs jag av hur liten scenen är på riktigt, tror det är en vanlig tanke när man får se en tv-produktion live. Där fick vi förutom Holmgren med "Långt bortom tid och rum" bland annat se Nanne Grönwall med "Håll om mig" (tvåa) men mest utstickande var Rickard Engfors feat. Katarina Fallholm med operapopdrag-låten "Ready For Me.

2009 fick jag tjuvkika på repetitionerna i Malmö Arena då jag var praktikant på Metro. Känslan när jag hämtade ut min ackreditering - total lycka! Det var bara någon timme eller två men jag hann bland annat se Sarah Dawn Finer hissas upp på sin platå i "Moving on" - en låt jag hade som väckarklocka på mobilen väldigt länge.

2014 fick jag, via jobbet på Kristianstadsbladet, följa Sanna Nielsens väg från deltävlingen i Linköping, finalen i Stockholm och Eurovision i Köpenhamn. Det går inte att summera på några meningar så det får bli ett eget blogginlägg!

2015 var jag och mamma i Malmö för att titta på vår absoluta favorit Magnus Carlsson. Höggravid vaggade jag fram - kär i låten "Möt mig i gamla stan" blev jag direkt (till skillnad mot "Live forever" 2007 som det faktiskt tog tid att gilla, sedan hade jag den som ringsignal i flera år). Och så gick han direkt till final! Då hoppade och skuttade jag (och skrek) så att kickan i magen fick sig en rejäl omskakning.

Nästa vecka är det dags för Andra chansen i Kristianstad - och jag är på plats för att bevaka för Sveriges Radios räkning. Wow! Jag brukar säga att vissa journalister har som mål att rapportera från krigszoner eller stora politiska händelser. Jag har fått bevaka Melodifestivalen - det smäller högt (högst?!) för mig!

Till sist: Glöm inte att lyssna/titta på de sista bidragen i eftermiddag/kväll via SVT.