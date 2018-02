"Lördagskvällen tillhör Rolandz"

Deltävling 4: Örnsköldsvik 24 februari



1. Emmi Christensson – Icarus

Låtskrivare: Thomas G:son, Christian Schneider, Andreas Hedlund, Sara Biglert

Musikalartist som gör ett Eurovisionnummer - ensam kvinna sjunger stark ballad. Sjunger jättebra men frågan är om det är för stelt och tråkigt. Samtidigt så gick det bra för en ballad med startplats nummer ett och artist med bra sångröst förra veckan (Martin Almgren).



2. Elias Abbas – Mitt paradis

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Hamed "K-One" Pirouzpanah, Sami Rekik

Panetoz-varning på denna igen. Elias har bra energi och numret är glatt, men frågan är om inte denna kvoten av låtar redan är uppfylld med Samir & Viktor samt lationlåtarna från förra veckan med Mendez och Moncho. Sommarplåga om han går igenom rutan?



3. Felicia Olsson – Break That Chain

Låtskrivare: Bobby Ljunggren, Kristian Lagerström, Henrik Wikström, Joy Deb

Ballad. Sjunger jättebra men återigen - för tråkigt? Tror Felicia och Emmi kan ta ut varandra.



4. Rolandz – Fuldans

Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Robert Gustafsson

Dansband är så oerhört populärt i landet men sällan representerat i Mello. Det här kommer att gå hem i stugorna - svängigt! Rolandz är redan är etablerade som koncept och med en av Sveriges mest folkkära komiker så kan det inte gå fel. Det här numret är gjort med finess - på allvar men ändå med glimten i ögat. Minnesvärt i Mello-historien och en låt som kommer spelas så att öronen blöder.



5. Olivia Eliasson – Never Learn

Låtskrivare: Anton Ewald, Jonas Wallin, Astrid Smeplass

Parkourdansare lyser neongrönt. Skön clublåt, men tror den är chanslös i det här startfältet. Ewald gör comeback i Mello som låtskrivare. Han deltog ju 2013 med "Begging" och "Natural" 2014.



6. FELIX SANDMAN – Every Single Day

Låtskrivare: Felix Sandman, Noah Conrad, Tony Ferrari, Parker James Nornes, Jake Torrey

F:et i The Foo, The Foo Conspiracy, The Fo & O.... kärt barn har många namn. Avskalat, nästan lite lågmält. Och han kan ju faktiskt sjunga hyfsat(vilket jag har tyckt varit lite oklart innan i gruppkonstellationen). Trogna fans som röstar men räcker det? Tror inte detta är en låt som lockar en bred målgrupp.



7. Mariette – For You

Låtskrivare: Jörgen Elofsson

Låtskrivaren från Ängelholm som skrivit Idol-vinnarlåtar genom åren. Mariette är stor förhandsfavorit... Lika proffsigt som vanligt - radiovänligt absolut och låten sätter sig. Ett av de starkaste bidragen i år men starkast? Får återkomma till det när jag hört hela låten. 30 sekunder från repen och 1 minut av låten avslöjar inte refrängen och låtens slut - väsentliga delar i Mello-sammanhang. Har blivit trea 2015 med "Don't Stop Believing", fyra 2016 med "A Million Years"

Till sist. Christer Björkman blir tävlingsproducent för Eurovision Song Contest i vår, skriver SVT. Det blir andra gången svenske Björkman lånas ut för att göra det jobbet utomlands - första gången var i fjol när han värvades av det ukrainska public service-bolaget NTU att ratta ESC i Kiev. Bland annat sätter han startordningen.