Lämnade granat till polisen

I tisdags lämnades ett 30 centimeter långt granatliknande föremål in på polisstationen i Ängelholm. Händelsen har anmälts av polisen.

– Någon lämnade in en kasse. Vi trodde först det var ett vapen men vid kontroll visade det sig att det var en granat, säger Birgitta Björk vid polisen i Ängelholm.

Polisen vet inte vem som lämnade in den eftersom man kan lämna in vapen anonymt under vapenamnestin. Amnestin gäller dock inte explosiva föremål.

Och nu vill polisen förtydliga för allmänheten att amnestin inte gäller explosiva föremål och ämnen.

Trots det vill de att man hör av sig om man har något explosivt.

– Då ska man ringa oss och ha en konsultation så får vårt bombskydd komma och hämta det, säger Birgitta Björk.

Vapenamnestin går som förväntat. I område nordväst har cirka 150 vapen lämnats in, merparten är jaktvapen.

– Men vi har även fått några pistoler och revolvrar, säger Birgitta Björk.

Förra vapenamnestin tog polisen i nordvästra Skåne emot upp mot 500 vapen, men de förväntar sig att de får in fler innan den sista april, då amnestin upphör.

I hela Skåne har 388 vapen lämnats in.

Inlämnade vapen/vapendelar fördelade på ort:



Malmö 39

Helsingborg 63

Landskrona 15

Ängelholm 21

Båstad 6

Klippan 14

Höganäs 13

Örkelljunga 3

Bjuv 5

Lund 96

Ystad 34

Trelleborg 16

Kävlinge 9

Kristianstad 27

Hässleholm 27